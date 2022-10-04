Жовтень, 04 в 11:45

Росія більше не є членом керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) при ООН. Її остаточно виключили з організації.

Про це повідомила посол України в Канаді Юлія Ковалів. Вона наголосила, що це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли РФ виключили повністю з керуючого органу.

– Тепер уже фінально – Росію викинули з ради ІСАО. Зганьбившись програшем у першій групі, вона навіть не ризикувала подаватися в третю групу, де б також з тріском програла. Викинули РФ заслужено – через системні порушення Чиказької конвенції, – пояснила Ковалів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час голосування у суботу, 1 жовтня, Росія не набрала достатню кількість голосів, щоб залишитися в раді організації. Вона вимагала провести повторне голосування, але отримала відмову.

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Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) заснована відповідно до Чиказької конвенції про цивільну авіацію 1944 року.

Вона є спеціалізованою установою ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації.

Виконавчим органом ICAO є керуюча рада, до складу якої входять 36 країн. Це постійний орган, держав-члени якого обираються на трирічний термін.