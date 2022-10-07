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Факты / Світ

В списке Кадыров, Шойгу и Кабаева: Япония ввела санкции против 80 россиян

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Санкції проти РФ
Фото: Dreamstime

Япония ввела санкции против 80 граждан РФ и девяти организаций. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, под ограничения попали россияне из близкого окружения президента России Владимира Путина.

В частности, санкции затрагивают:

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  • родственников главы Чечни Рамзана Кадырова;
  • министра обороны РФ Сергея Шойгу;
  • председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко;
  • премьер-министра России Михаила Мишустина;
  • заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева;
  • главу правления крупнейшей частной медиакомпании России Национальная медиагруппа Алину Кабаеву.

Напомним, в начале августа Министерство финансов США обнародовало списки новых людей, которые попали под санкции против России.

Кроме граждан РФ, в перечне есть фамилии украинских коллаборантов, которые сейчас работают на оккупантов. Также санкции ввели против Алины Кабаевой.

Она владеет долями почти во всех основных российских СМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду.

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