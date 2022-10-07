В списке Кадыров, Шойгу и Кабаева: Япония ввела санкции против 80 россиян
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Япония ввела санкции против 80 граждан РФ и девяти организаций. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, под ограничения попали россияне из близкого окружения президента России Владимира Путина.
В частности, санкции затрагивают:
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- родственников главы Чечни Рамзана Кадырова;
- министра обороны РФ Сергея Шойгу;
- председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко;
- премьер-министра России Михаила Мишустина;
- заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева;
- главу правления крупнейшей частной медиакомпании России Национальная медиагруппа Алину Кабаеву.
Напомним, в начале августа Министерство финансов США обнародовало списки новых людей, которые попали под санкции против России.
Кроме граждан РФ, в перечне есть фамилии украинских коллаборантов, которые сейчас работают на оккупантов. Также санкции ввели против Алины Кабаевой.
Она владеет долями почти во всех основных российских СМИ, распространяющих кремлевскую пропаганду.