У списку Кадиров, Шойгу і Кабаєва: Японія запровадила санкції проти 80 росіян
Фото: Dreamstime
Японія запровадила санкції проти 80 громадян РФ та дев’яти організацій. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
За його словами, під обмеження потрапили росіяни з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.
Зокрема, санкції зачіпають:
Зараз дивляться
- родичів глави Чечні Рамзана Кадирова;
- міністра оборони РФ Сергія Шойгу;
- голову Ради Федерації Валентину Матвієнко;
- прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна;
- заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва;
- голову правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії Національна медіагрупа Аліну Кабаєву.
Нагадаємо, на початку серпня Міністерство фінансів США оприлюднило списки нових людей, які потрапили під санкції проти Росії.
Окрім громадян РФ, у переліку є прізвища українських колаборантів, які зараз працюють на окупантів. Також санкції запровадили проти Аліни Кабаєвої.
Вона володіє частками майже в усіх основних російських ЗМІ, що поширюють кремлівську пропаганду.