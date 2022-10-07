У списку Кадиров, Шойгу і Кабаєва: Японія запровадила санкції проти 80 росіян

Жовтень, 07 в 12:59

Японія запровадила санкції проти 80 громадян РФ та дев’яти організацій. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, під обмеження потрапили росіяни з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема, санкції зачіпають:

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родичів глави Чечні Рамзана Кадирова;

міністра оборони РФ Сергія Шойгу;

голову Ради Федерації Валентину Матвієнко;

прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна;

заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва;

голову правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії Національна медіагрупа Аліну Кабаєву.

Нагадаємо, на початку серпня Міністерство фінансів США оприлюднило списки нових людей, які потрапили під санкції проти Росії.

Окрім громадян РФ, у переліку є прізвища українських колаборантів, які зараз працюють на окупантів. Також санкції запровадили проти Аліни Кабаєвої.

Вона володіє частками майже в усіх основних російських ЗМІ, що поширюють кремлівську пропаганду.