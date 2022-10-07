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Факти / Світ

У списку Кадиров, Шойгу і Кабаєва: Японія запровадила санкції проти 80 росіян

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Санкції проти РФ
Фото: Dreamstime

Японія запровадила санкції проти 80 громадян РФ та девяти організацій. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, під обмеження потрапили росіяни з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема, санкції зачіпають:

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  • родичів глави Чечні Рамзана Кадирова;
  • міністра оборони РФ Сергія Шойгу;
  • голову Ради Федерації Валентину Матвієнко;
  • прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна;
  • заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва;
  • голову правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії Національна медіагрупа Аліну Кабаєву.

Нагадаємо, на початку серпня Міністерство фінансів США оприлюднило списки нових людей, які потрапили під санкції проти Росії.

Окрім громадян РФ, у переліку є прізвища українських колаборантів, які зараз працюють на окупантів. Також санкції запровадили проти Аліни Кабаєвої.

Вона володіє частками майже в усіх основних російських ЗМІ, що поширюють кремлівську пропаганду.

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