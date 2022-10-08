Путин хочет заключить новое большое соглашение с Западом – советник Эрдогана

Октябрь, 08 в 16:07

Российский диктатор Владимир Путин хочет заключить новое большое соглашение со странами Запада. Оно будет частично касаться и Украины.

Об этом сообщил советник президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, в Кремле считают, что соглашения, заключенные в конце холодной войны, больше не отражают современной России.

— Наше понимание заключается в том, что Путин хочет иметь новое большое соглашение с Западом. Это отчасти касается и Украины, безусловно. Но более глобальный вопрос – это действительно новое соглашение между Россией и западным миром, – объяснил Ибрагим Калын.

Также советник президента Турции добавил, что, по его мнению, рано или поздно Украина и РФ вернутся к переговорному процессу.

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Напомним, в конце сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока ее президентом является Путин.

Он напомнил, что наша страна была и является лидером в переговорных усилиях. Именно мы предлагали России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях.

Однако очевидно, что с действующим президентом России это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность.