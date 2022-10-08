Путін хоче укласти нову велику угоду із Заходом – радник Ердогана

Жовтень, 08 в 16:07

Російський диктатор Володимир Путін хоче укласти нову велику угоду з країнами Заходу. Вона частково стосуватиметься й України.

Про це повідомив радник президента Туреччини Ібрагім Калін. За його словами, у Кремлі вважають, що угоди, укладені наприкінці Холодної війни, більше не відображають сучасної Росії.

– Наше розуміння полягає в тому, що Путін хоче мати нову велику угоду із Заходом. Це частково стосується й України, безумовно. Але більш глобальне питання – це справді нова угода між Росією та західним світом, – пояснив Ібрагім Калін.

Також радник президента Туреччини додав, що, на його думку, рано чи пізно Україна та РФ повернуться до переговорного процесу.

Зараз дивляться

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, доки її президентом є Путін.

Він нагадав, що наша країна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме ми пропонували Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах.

Однак очевидно, що з чинним російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність та чесність.