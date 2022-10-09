У США нет новых данных о намерении РФ применить ядерное оружие – Кирби

Октябрь, 09 в 18:43

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что недавние заявления американского президента Джо Байдена о возможном “Армагеддоне” связаны с постоянными упоминаниями главой Кремля Владимира Путина о ядерном арсенале и не основываются на каких-либо конкретных событиях или новых угрозах.

Он добавил, что Белый дом на данный момент не видит непосредственного намерения РФ применить ядерное оружие.

– Эти комментарии не основывались на новых или свежих данных разведки или новых признаках того, что Путин решил применить ядерное оружие, и, честно говоря, у нас нет никаких признаков того, что он принял такое решение, – цитирует Кирби ABC.

Он добавил, что также не видел ничего, что заставило бы США пересмотреть пересмотреть собственную стратегическую ядерную позицию в усилиях защитить собственные интересы национальной безопасности и интересы своих союзников и партнеров.

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При это Кирби признал, что ставки с РФ сейчас “очень высоки”. Он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине помощь в борьбе с неспровоцированным вторжением РФ.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что угроза применения Кремлем ядерного оружия сегодня – самая высокая за последние шесть десятилетий.

– Мы не сталкивались с перспективой “Армагеддона” (со времен президента США Джона Кеннеди и кубинского ракетного кризиса) в 1962 году, – заявил Байден в Нью-Йорке.

Он связал ядерные угрозы с последними поражениями российской армии на поле боя против Украины.