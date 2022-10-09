США не мають нових даних про намір РФ застосувати ядерну зброю – Кірбі

Жовтень, 09 в 18:43

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що нещодавні заяви американського президента Джо Байдена про можливий “Армагеддон” пов’язані з постійними згадками главою Кремля Володимира Путіна про ядерний арсенал і не ґрунтуються на якихось конкретних подіях чи нових загрозах.

Він додав, що Білий дім наразі не бачить безпосереднього наміру РФ застосувати ядерну зброю.

– Ці коментарі не ґрунтувалися на нових чи свіжих даних розвідки чи нових ознаках того, що Путін вирішив застосувати ядерну зброю, і, чесно кажучи, ми не маємо жодних ознак того, що він прийняв таке рішення, – цитує Кірбі ABC.

Він додав, що також не бачив нічого, що змусило б США переглянути переглянути власну стратегічну ядерну позицію в зусиллях захистити власні інтереси національної безпеки та інтереси своїх союзників і партнерів.

Зараз дивляться

При цьому Кірбі визнав, що ставки з РФ зараз “дуже високі”. Він зазначив, що Вашингтон продовжить надавати Україні допомогу у боротьбі з неспровокованим вторгненням РФ.

Раніше президент США Джо Байден сказав, що загроза застосування Кремлем ядерної зброї сьогодні є найвищою за останні шість десятиліть.

– Ми не стикалися з перспективою “Армагеддона” (з часів президента США Джона Кеннеді та кубинської ракетної кризи) у 1962 році, – заявив Байден у Нью-Йорку.

Він пов’язав ядерні погрози із останніми поразками російської армії на полі бою проти України.