Октябрь, 23 в 18:39

Тысячи людей на выходных вышли на марш с призывом вернуть Британию в Европейский Союз, сообщает The Guardian.

По данным издания, на марш прибыли люди из всей Британии. Некоторые из них преодолели многочасовую дорогу для того, чтобы поучаствовать в акции. В руках у демонстрантов были плакаты под названием Brexit никогда не сработает и За более низкие счета воссоединимся с ЕС.

Люди на марше освистывали политиков, которые выступали за выход из ЕС – Найджела Фараджа, Бориса Джонсона и Прити Пател.

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Они скандировали слоган Тори – прочь и освистывали перспективу возвращения Бориса Джонсона на должность премьер-министра, призывая провести всеобщие выборы в стране.

Напомним, Британия вышла из ЕС в начале февраля 2020 года. Часть британцев не поддерживают это решение и до сих пор хотят возвращения страны в союз.