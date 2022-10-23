Жовтень, 23 в 18:39

Тисячі людей у ​​вихідні вийшли на марш із закликом повернути Британію до Європейського Союзу, повідомляє The Guardian.

За даними видання, на марш прибули люди зі всієї Британії. Деякі з них подолали багатогодинну дорогу для участі в акції. У руках у демонстрантів були плакати під назвою Brexit ніколи не спрацює і За нижчі рахунки возз’єднаємося з ЄС.

Люди на марші освистували політиків, які виступали за вихід із ЄС – Найджела Фараджа, Бориса Джонсона та Пріті Пател.

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Вони скандували слоган Торі – геть і освистували перспективу повернення Бориса Джонсона на посаду прем’єр-міністра, закликаючи провести загальні вибори у країні.

Нагадаємо, Британія вийшла із ЄС на початку лютого 2020 року. Частина британців не підтримують це рішення і досі хочуть повернення країни до союзу.