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В воскресенье, 30 октября, глава Мининфраструктуры Алексей Кубраков заявил о невозможности экспорта зерна из-за перекрытия зернового коридора Россией.

Он отметил, что судно Ikaria Angel с 40 тысячами тонн зерна для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) не смогло выйти из украинского порта, как это планировалось.

– Эти продукты были предназначены для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода. Но из-за перекрытия Россией зернового коридора экспорт невозможен, – написал министр у себя в Twitter.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL ???? loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the ???????? port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians ????????, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL Сейчас смотрят — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022

До этого Мининфраструктуры подчеркивало, что Украина готова продолжать работу зернового коридора на фоне заявлений РФ о выходе из соглашения.

При этом совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле утверждал, что стороны зернового соглашения не договорились о движении судов 30 октября.

Россия сообщила о приостановке своего участия в зерновом соглашении 29 октября, после того, как стало известно о повреждении нескольких кораблей Черноморского флота РФ.

Официальный Киев назвал выход Москвы из зерновой инициативы продовольственным шантажом. Там подчеркнули, что РФ выходит из соглашения, используя фальшивый предлог.

ООН призывает “все стороны” воздержаться от любых действий, способных поставить выполнение соглашения под угрозу, а также заявили, что находятся на связи с властями РФ.