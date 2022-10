В воскресенье, 30 октября, глава Мининфраструктуры Алексей Кубраков заявил о невозможности экспорта зерна из-за перекрытия зернового коридора Россией.

Он отметил, что судно Ikaria Angel с 40 тысячами тонн зерна для жителей Эфиопии, находящихся на грани голода, в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) не смогло выйти из украинского порта, как это планировалось.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL ???? loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the ???????? port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians ????????, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022