Жовтень, 30 в 14:47

У неділю, 30 жовтня, глава Мінінфраструктури Олексій Кубраков заявив про неможливість експорту зерна через перекриття зернового коридору Росією.

Він зазначив, що судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для мешканців Ефіопії, які перебувають на межі голоду, не змогло вийти з українського порту у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ЗПС ООН), як це планувалося.

– Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, які перебували на межі голоду. Але через перекриття Росією зернового коридору експорт неможливий, – написав міністр у Twitter.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL ???? loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the ???????? port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians ????????, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL Зараз дивляться — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022

До цього Мінінфраструктури наголошувало, що Україна готова продовжувати роботу зернового коридору на тлі заяв РФ про вихід із угоди.

При цьому спільний координаційний центр у Стамбулі стверджував, що сторони зернової угоди не домовилися про рух суден 30 жовтня.

Росія повідомила про припинення своєї участі у зерновій угоді 29 жовтня, після того, як стало відомо про пошкодження кількох кораблів Чорноморського флоту РФ.

Офіційний Київ назвав вихід Москви із зернової ініціативи продовольчим шантажем. Там наголосили, що РФ виходить з угоди, використовуючи фальшивий привід.

ООН закликає “всі сторони” утриматися від будь-яких дій, які можуть поставити виконання угоди під загрозу, а також заявили, що перебувають на зв’язку з владою РФ.