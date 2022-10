У неділю, 30 жовтня, глава Мінінфраструктури Олексій Кубраков заявив про неможливість експорту зерна через перекриття зернового коридору Росією.

Він зазначив, що судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для мешканців Ефіопії, які перебувають на межі голоду, не змогло вийти з українського порту у рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН (ЗПС ООН), як це планувалося.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL ???? loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the ???????? port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians ????????, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL

Зараз дивляться

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022