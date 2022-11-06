Шольц назвал ядерный удар по Украине “красной линией” для РФ

Ноябрь, 05 в 22:29

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что применение Россией ядерного оружия против Украины – красная линия, которую нельзя переходить, и призвал воздержаться от такого шага.

Об этом сказано в заявлении канцлера, которое приводит Tagesschau.

– Недопустимо, недопустимо применять ядерное оружие в этом конфликте, – подчеркнул Шольц

Он призвал Россию четко заявить, что она не будет этого делать, так как это – предел, переходить который нельзя.

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В ходе визита в Китай канцлер Германии подчеркнул, что ФРГ и КНР считают, что ядерные угрозы неприемлемы. По его словам, он и Си Цзиньпин едины во мнении, что ядерные угрозы очень опасны и безответственны.

Отвечая на критику в свой адрес за поездку в Пекин, глава правительства ФРГ отметил, что убедить главу Китая Си Цзиньпина выступить против применения ядерного оружия во время войны в Украине – достаточная причина для такой поездки.

Тем временем DW, цитируя Шольца, отмечает, что канцлер призвал Путина отказаться от идеи, что он может навязать диктаторский мир Украине военным путем.

Он также призвал президента России сделать возможными реальные переговоры.

Для этого было бы хорошим шагом, если бы Путин вывел свои войска из Украины, указал канцлер.

Источник: Tagesschau, DW