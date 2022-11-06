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Удары РФ по энергосистеме Украины серьезно подняли цены на газ в Молдове – Вloomberg

Анастасия Гевко, редактор ленты
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Удары РФ по энергосистеме Украины серьезно подняли цены на газ в Молдове – Вloomberg
Фото: Pexels

Уничтожение украинской энергосистемы российскими агрессорами, очевидно, повлияет не только на саму эту страну, но и на соседнюю Молдову. Об этом сообщает Вloomberg.

В издании отметили, что дефицит электроэнергии эта страна испытала уже в октябре, когда войска РФ начали наносить авиаудары по украинским энергетическим объектам, ведь 30% электроэнергии Молдова получала из Украины.

Сильнее ситуация усугубилась после того, как электростанция, расположенная в непризнанном Приднестровье, которая обеспечивала Молдове около 70% необходимой электроэнергии, прекратила производство из-за сокращения поставок газа из РФ.

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– Мы переживаем серьезный кризис, и мы рискуем остаться без электричества и газа, – сказала тогда президент этой страны Майя Санду. 

По ее словам, цена на голубое топливо этой зимой для потребителей из Молдовы выросла по сравнению с прошлым годом в шесть раз и вдвое превысила цену для Румынии. 

Ситуация с электроэнергией также остается не очень хорошей. 

Молдова считает, что Кремль использует энергию в сочетании с другими своими политическими и экономическими средствами, чтобы ослабить проевропейское правительство Санду. 

Отмечается, что Молдова не может позволить себе резкое поднятие цены на газ и электричество. 

– Это еще один яркий пример того, что Россия использует свои энергетические ресурсы как оружие, – сказала Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на прошлой неделе.

Еврокомиссия работает совместно с энергетическим сообществом над тем, чтобы обеспечить Молдове импорт электричества и газа из альтернативных Приднестровью источников. 

Тем временем молдавская государственная компания Energocom закупила на бирже в Румынии 65% электроэнергии, которая была необходима Молдове по объему потребления, сообщил  вице-премьер и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину. 

Таким образом, дефицит электроэнергии в стране будет составлять примерно 10% от необходимого ей объема.

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Источник: Bloomberg
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