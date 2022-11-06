Удари РФ по енергосистемі України серйозно підняли ціни на газ у Молдові – Вloomberg

Листопад, 06 в 13:44

Знищення української енергосистеми російськими агресорами, вочевидь, вплине не лише на цю країну, а й на сусідню Молдову. Про це повідомляє Вloomberg.

У виданні зазначили, що дефіциту електроенергії ця країна зазнала вже у жовтні, коли війська РФ почали завдавати авіаударів по українським енергетичним об’єктам, адже 30% електроенергії Молдова отримувала з України.

Сильніше ситуація погіршилась після того, як електростанція, розташована в невизнаному Придністров’ї, яка забезпечувала Молдові близько 70% необхідної електроенергії, припинила виробництво через скорочення постачання газу з РФ.

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– Ми переживаємо серйозну кризу, і ми ризикуємо залишитися без електрики та газу, – сказала тоді президент цієї країни Майя Санду.

За її словами, ціна на блакитне паливо цієї зими для споживачів із Молдови зросла порівняно з минулим роком у шість разів і вдвічі перевищила ціну в Румунії.

Ситуація з електроенергією також залишається не дуже гарною.

Молдова вважає, що Кремль використовує енергію у поєднанні з іншими своїми політичними та економічними засобами, щоб послабити проєвропейський уряд Санду.

Зазначається, що Молдова не може дозволити собі різке підвищення ціни на газ та електрику.

– Це ще один яскравий приклад того, що Росія використовує свої енергетичні ресурси як зброю, – сказала Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон минулого тижня.

Єврокомісія працює спільно з енергетичною спільнотою над тим, щоб забезпечити Молдові імпорт електрики та газу з альтернативних Придністров’ю джерел.

Тим часом молдавська державна компанія Energocom закупила на біржі в Румунії 65% електроенергії, яка була потрібна Молдові за обсягом споживання, повідомив віцепрем’єр та міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину.

Таким чином, дефіцит електроенергії в країні становитиме приблизно 10% від необхідного обсягу.