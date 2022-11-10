Ноябрь, 10 в 21:58

В четверг, 10 ноября, Министерство обороны США объявило о санкционировании нового пакета помощи Украине в области безопасности на сумму $400 млн.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Пентагона.

Как отмечается, новый пакет призван удовлетворить критически важные потребности Украины в области безопасности и обороны.

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Пакет в первую очередь включает:

ракеты для систем ПВО HAWK;

четыре зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger;

боеприпасы для HIMARS;

21 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;

10 тыс. 120-мм минометных мин;

100 высокомобильных машин (HMMWV);

400 гранатометов;

стрелковое оружие, оптику и более 20 млн патронов к нему;

взрывную технику;

средства защиты от холода.

В министерстве отметили, что в условиях безжалостных и жестоких воздушных атак России на критически важную инфраструктуру Украины дополнительные возможности противовоздушной обороны имеют решающее значение.

– Ракеты HAWK, которые будут модернизированы за счет средств Инициативы содействия безопасности Украины, дополнят недавнее обязательство Испании предоставить пусковые установки HAWK, чтобы помочь Украине справиться с этой угрозой, – сказано в заявлении.

Системы ПВО ближнего радиуса действия Avenger, как отмечается, также предоставят Украине возможность защищать украинские войска и критически важную инфраструктуру от беспилотных летательных систем и вертолетов.

– Чтобы удовлетворить растущие потребности Украины на поле боя, Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине ключевые возможности, – резюмировали в ведомстве.

Как сообщается, в общей сложности Соединенные Штаты выделили более $19,3 млрд на помощь Украине в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена.