Ноябрь, 28 в 15:50

Основатель Forex Club, миллиардер Вячеслав Таран разбился на вертолете, выполнявшем рейс из швейцарской Лозанны в Монако. Он был его единственным пассажиром.

Об этом сообщает местное издание Monaco Daily News.

Вертолет разбился еще в пятницу, 25 ноября, однако процедура опознания длилась несколько дней. Смерть Тарана подтвердили в Libertex Group, соучредителем которой он является.

Сейчас смотрят

Справка. В Монако Таран жил последние 10 лет вместе с семьей: женой Ольгой, издателем журнала Hello Monaco, и тремя детьми. Состояние Вячеслава составляло не менее $20 млрд. Бизнесмен был членом правления компании YouHodler SA – разработчика криптокошелька YouHodler.

Отмечается, что 53-летний Таран разбился на вертолете перевозчика Monacair. Также погиб 35-летний пилот, как сказано, очень опытный и хорошо обученный.