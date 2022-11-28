В Монако на вертолете разбился миллиардер и основатель Forex Club Таран
Основатель Forex Club, миллиардер Вячеслав Таран разбился на вертолете, выполнявшем рейс из швейцарской Лозанны в Монако. Он был его единственным пассажиром.
Об этом сообщает местное издание Monaco Daily News.
Вертолет разбился еще в пятницу, 25 ноября, однако процедура опознания длилась несколько дней. Смерть Тарана подтвердили в Libertex Group, соучредителем которой он является.
Справка. В Монако Таран жил последние 10 лет вместе с семьей: женой Ольгой, издателем журнала Hello Monaco, и тремя детьми. Состояние Вячеслава составляло не менее $20 млрд. Бизнесмен был членом правления компании YouHodler SA – разработчика криптокошелька YouHodler.
Отмечается, что 53-летний Таран разбился на вертолете перевозчика Monacair. Также погиб 35-летний пилот, как сказано, очень опытный и хорошо обученный.