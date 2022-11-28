Листопад, 28 в 15:50

Засновник Forex Club мільярдер В’ячеслав Таран розбився на гелікоптері, який виконував рейс із швейцарської Лозанни до Монако. Він був його єдиним пасажиром.

Про це повідомляє місцеве видання Monaco Daily News.

Вертоліт розбився ще у п’ятницю, 25 листопада, проте процедура упізнання тривала кілька днів. Смерть Тарана підтвердили у Libertex Group, співзасновником якої він є.

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Довідка. У Монако Таран жив останні 10 років разом з сім’єю: дружиною Ольгою, видавцем журналу Hello Monaco, та трьома дітьми. Статки В’ячеслав становили не менше $20 млрд. Бізнесмен був членом правління компанії YouHodler SA — розробника криптогаманця YouHodler.

Зазначається, що 53-річний Таран розбився на гелікоптері перевізника Monacair. Також загинув 35-річний пілот, як сказано, дуже досвідчений та добре навчений.