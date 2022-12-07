Декабрь, 07 в 19:22

Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт сообщил, что Украина, являющаяся жертвой нападения Российской Федерации, имеет право на самооборону. При этом она может защищаться не только на своей территории.

– Украина имеет гарантированное право на самооборону, подтвержденное статьей 51 Устава ООН, – сказал представитель правительства ФРГ. – Украина не обязана ограничивать усилия по обороне своей территорией.

Такую позицию Хебестрайт высказал от имени Германии, комментируя взрывы на авиабазах в Российской Федерации.

Между тем FT пишет, что авиабазы России были атакованы якобы не Стрижами или дронами Укроборонпрома, а какой-то другой разработкой.

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В NYT отмечают, что дроны по российским авиабазам были якобы запущены из Украины, а в РФ были люди, наводившие удар.

Запад считает, что России теперь придется думать о том, как перемещать стратегические бомбардировщики дальше вглубь страны. Британская разведка добавляет, что Кремль оценит взрывы на аэродромах как стратегический провал.

Источник: Handelsblatt