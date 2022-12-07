Берлин об ударах по территории РФ: Украина имеет право защищаться
Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт сообщил, что Украина, являющаяся жертвой нападения Российской Федерации, имеет право на самооборону. При этом она может защищаться не только на своей территории.
– Украина имеет гарантированное право на самооборону, подтвержденное статьей 51 Устава ООН, – сказал представитель правительства ФРГ. – Украина не обязана ограничивать усилия по обороне своей территорией.
Такую позицию Хебестрайт высказал от имени Германии, комментируя взрывы на авиабазах в Российской Федерации.
Между тем FT пишет, что авиабазы России были атакованы якобы не Стрижами или дронами Укроборонпрома, а какой-то другой разработкой.
В NYT отмечают, что дроны по российским авиабазам были якобы запущены из Украины, а в РФ были люди, наводившие удар.
Запад считает, что России теперь придется думать о том, как перемещать стратегические бомбардировщики дальше вглубь страны. Британская разведка добавляет, что Кремль оценит взрывы на аэродромах как стратегический провал.
Источник: Handelsblatt