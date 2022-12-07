Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Берлин об ударах по территории РФ: Украина имеет право защищаться

Анастасия Гевко, редактор ленты
Бундестаг
Фото: Depositphotos

Представитель правительства Германии Штеффен Хебестрайт сообщил, что Украина, являющаяся жертвой нападения Российской Федерации, имеет право на самооборону. При этом она может защищаться не только на своей территории.

– Украина имеет гарантированное право на самооборону, подтвержденное статьей 51 Устава ООН, – сказал представитель правительства ФРГ. – Украина не обязана ограничивать усилия по обороне своей территорией.

Такую позицию Хебестрайт высказал от имени Германии, комментируя взрывы на авиабазах в Российской Федерации.

Между тем FT пишет, что авиабазы России были атакованы якобы не Стрижами или дронами Укроборонпрома, а какой-то другой разработкой.

Сейчас смотрят

В NYT отмечают, что дроны по российским авиабазам были якобы запущены из Украины, а в РФ были люди, наводившие удар.

Запад считает, что России теперь придется думать о том, как перемещать стратегические бомбардировщики дальше вглубь страны. Британская разведка добавляет, что Кремль оценит взрывы на аэродромах как стратегический провал.

Источник: Handelsblatt

Читайте
В России не осталось безопасных зон: FT об атаках на российские аэродромы

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка