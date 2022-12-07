Грудень, 07 в 19:22

Представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт повідомив, що Україна, яка є жертвою нападу Російської Федерації, має право на самооборону. При цьому вона не зобов’язана захищатися тільки на своїй території.

Хебестрайт додав, що країна зазнає нападу з боку Росії вже понад дев’ять місяців.

– Україна має гарантоване право на самооборону, підтверджене статтею 51 Статуту ООН, – сказав представник уряду ФРН. – Україна не зобов’язана обмежувати зусилля щодо оборони своєю територією.

Таку позицію Хебестрайт висловив від імені Німеччини, коментуючи вибухи на авіабазах у Російській Федерації.

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Тим часом FT пише, що авіабази Росії були атаковані нібито не Стрижами чи дронами Укроборонпрому, а якоюсь іншою розробкою.

У NYT зазначають, що дрони по російських авіабазах були запущені нібито з України, а в РФ були люди, що наводили удар.

Захід вважає, що Росії тепер доведеться думати про те, як переміщувати стратегічні бомбардувальники далі в глиб країни. Британська розвідка додає, що Кремль оцінить вибухи на аеродромах як найстратегічніший провал.

Джерело: Handelsblatt