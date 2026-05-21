Атака дронов на Днепр: ранены более 15 человек, среди них ребенок
Днем российские ударные дроны атаковали Днепр. Есть раненые.
Об этом сообщили мэр Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака на Днепр 21 мая: что известно
По предварительным данным, повреждены два многоэтажных дома. Там вспыхнул пожар.
Позже Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки дронов на Днепр пострадали 11 человек. Среди них — 13-летний мальчик. Он и еще семь взрослых находятся в больнице. Все в состоянии средней тяжести.
Трое пострадавших будут проходить амбулаторное лечение.
В 18:30 Александр Ганжа сообщил, что в Днепре уже 15 пострадавших.
По словам Бориса Филатова, в результате атаки в Днепре повреждено восемь домов. Пострадали также местные кафе и около 20 частных автомобилей. В домах выбито почти 300 окон.
В четырехэтажном доме разрушена крыша сразу над двумя подъездами.
На месте развернули штаб горсовета. Коммунальщики проводят уборку.
Что касается пострадавших, то у людей в основном осколочные ранения, ожоги, рваные раны.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.
