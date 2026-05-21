Днем российские ударные дроны атаковали Днепр. Есть раненые.

Об этом сообщили мэр Днепра Борис Филатов и глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Днепр 21 мая: что известно

По предварительным данным, повреждены два многоэтажных дома. Там вспыхнул пожар.

Сейчас смотрят

Позже Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки дронов на Днепр пострадали 11 человек. Среди них — 13-летний мальчик. Он и еще семь взрослых находятся в больнице. Все в состоянии средней тяжести.

Трое пострадавших будут проходить амбулаторное лечение.

В 18:30 Александр Ганжа сообщил, что в Днепре уже 15 пострадавших.

По словам Бориса Филатова, в результате атаки в Днепре повреждено восемь домов. Пострадали также местные кафе и около 20 частных автомобилей. В домах выбито почти 300 окон.

В четырехэтажном доме разрушена крыша сразу над двумя подъездами.

На месте развернули штаб горсовета. Коммунальщики проводят уборку.

Что касается пострадавших, то у людей в основном осколочные ранения, ожоги, рваные раны.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 548-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.