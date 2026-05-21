Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал информацию о повышенном радиационном фоне на обломках российских ракет Р-60, которые оккупанты применяют вместе с дронами во время атак на Украину.

По его словам, речь идет о старых советских ракетах, в боевой части которых содержится обедненный уран.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Сейчас смотрят

Армия РФ не использует радиоактивное оружие

Юрий Игнат прокомментировал данные СБУ о превышении радиационного фона на обломках сбитой ракеты Р-60 и дрона.

По его словам, речь не идет о новых средствах поражения. Речь идет об особенностях конструкции старой советской ракеты Р-60, которую российские войска пытались установить на модифицированный ударный беспилотник Герань-2.

Он пояснил, что ракета имеет сердечник из обедненного урана, однако этот материал не является активным и не представляет опасности.

— Это сплав, там же этот уран неактивный. Кажется, в соцсетях уже все расписали, объяснили, что это просто стандартный сплав, который используется в этой старой, ещё советской ракете, — сказал Игнат.

В Воздушных силах также призвали граждан не поддаваться панике.

Напомним, контрразведка и следователи Службы безопасности Украины зафиксировали повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которую оккупанты установили на модифицированный ударный дрон Герань-2 во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля 2026 года.

Речь идет об обломках ракеты Р-60 класса воздух-воздух, которые обнаружили вблизи поселка Камка.

Такие ракеты российские войска применяют во время массированных атак для поражения украинских самолетов и вертолетов, перехватывающих вражеские беспилотники.

В Государственной инспекции ядерного регулирования сообщили, что риск внешнего облучения населения от изделий из обедненного урана в твердом состоянии считается низким.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.