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Украина получит новый пакет помощи от США на $275 млн – Белый дом

Анастасия Гевко, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Украина получит новый пакет помощи от США в области обороны в $275 млн. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома.

Представитель Белого дома Джон Кирби уточнил, что пакет помощи должен усилить противовоздушную оборону и защиту Украины от вражеских беспилотников.

Белый дом отмечает, что средства направлены на закупку оборонных изделий и услуг, подготовку и военное обучение.

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Помощь включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и артиллерии.

Отметим, ранее агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что в новый пакет помощи Украине войдут ракеты для HIMARS, боеприпасы для 155-мм артиллерии, военные автомобили Humvee и генераторы.

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