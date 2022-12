Украина получит новый пакет помощи от США в области обороны в $275 млн. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает пресс-служба Белого дома.

Представитель Белого дома Джон Кирби уточнил, что пакет помощи должен усилить противовоздушную оборону и защиту Украины от вражеских беспилотников.

Белый дом отмечает, что средства направлены на закупку оборонных изделий и услуг, подготовку и военное обучение.

Помощь включает в себя снаряды для РСЗО HIMARS и артиллерии.

“I’m proud to announce that a new security package for Ukraine valued at $275 million will soon be on its way. They will provide Ukraine with new capabilities to boost its air defenses and counter the threats that Ukraine is facing from drones.”

— Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) December 9, 2022