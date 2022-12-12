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Факти / Світ

Україна сьогодні захищає свободу Молдови – Мая Санду

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Мая Санду
Фото: Depositphotos

Президент Молдови Мая Санду, яка минулого тижня відвідала США, заявила, що Україна, яка протистоїть російській агресії, захищає свободу Молдови, хоча ризики для її країни залишаються.

Про це Санду сказала в інтерв’ю CNN.

– Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною, є спроби росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, – сказала вона.

Також Санду зауважила, що складниками гібридної війни є російська пропаганда та використання енергоресурсів як зброї. За словами Санду, РФ скоротила постачання газу до Молдови на 60%, попри контракт і передбачену в ньому високу ціну.

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– Ми бачимо, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими політичними силами, які підтримуються росією, організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення, – зазначила Санду.

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Джерело: CNN
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