Україна сьогодні захищає свободу Молдови – Мая Санду
Президент Молдови Мая Санду, яка минулого тижня відвідала США, заявила, що Україна, яка протистоїть російській агресії, захищає свободу Молдови, хоча ризики для її країни залишаються.
Про це Санду сказала в інтерв’ю CNN.
– Україна сьогодні захищає власну свободу, але вона також захищає свободу Молдови. Ми дуже вдячні відважним українцям, але ризики залишаються. Навіть якщо, завдяки Україні, сьогодні немає воєнної загрози, ми стикаємося з гібридною війною, є спроби росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, – сказала вона.
Також Санду зауважила, що складниками гібридної війни є російська пропаганда та використання енергоресурсів як зброї. За словами Санду, РФ скоротила постачання газу до Молдови на 60%, попри контракт і передбачену в ньому високу ціну.
– Ми бачимо, що корумповані групи в Молдові разом з проросійськими політичними силами, які підтримуються росією, організували протести з метою дестабілізації ситуації. Але як би важко не було, ми маємо знаходити рішення, – зазначила Санду.