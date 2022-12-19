Путин и Лукашенко обсуждали “собирание земель”, а не наступление на Украину – Подоляк

Декабрь, 19 в 19:10

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк проанализировал, о чем российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко пытались договориться на сегодняшней встрече в Минске.

– Мне кажется, что они в Беларуси обсуждают не столько “СВО”, не столько, будет ли Беларусь сухопутно присоединяться к атаке по Украине, потому что это существенно ухудшит юридический статус Беларуси. Но ведь мы говорили, что существует вопрос, будет ли Беларусь существовать как отдельное государство, – подчеркнул Подоляк в эфире телемарафона 19 декабря.

Он напомнил, что 30 декабря этого года будет столетие основания СССР, к которому Путин может готовить определенные процессы.

– РФ может взять под контроль Беларусь, а Путин уже сможет сказать, что начал собирать “земли славянские” или “земли советские” в единый пакет даже юридически. Об этом идет речь… А господин Лукашенко получает очень и очень поощрительные предложения – быть губернатором, или президентом, или все же генерал-губернатором РФ, – отметил советник.

Он уточнил, что выбор всегда есть, даже у такого субъекта, как Лукашенко, но за все годы своего “президентства” он так и не построил самостоятельный государственный механизм.

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Ведь Беларусь абсолютно четко зависима от российской экономики, от российских рынков сбыта, денег, кредитов, сырья.

– Это анклавчик, обладающий юридической самостоятельностью, но не имеющий практически никакой финансовой самостоятельности. Поэтому здесь вопрос в том, дожмут ли его лично, – сказал Михаил Подоляк.

Он отметил, что Россия взяла под контроль Вооруженные силы Республики Беларусь – так они назвали эту союзную группировку; россияне тотально контролируют силовые органы РБ; так что маневра у господина Лукашенко практически не существует.

– Он может согласиться на еще большее уменьшение своей самостоятельности в обмен на деньги или определенные экономические преференции… Мы считаем, что любые сценарии, в том числе крайне негативные, нужно анализировать. Это то, о чем и Залужный, и Резников, и Буданов постоянно говорят – что надо осознавать, что любые сценарии возможны, в том числе наступление из Беларуси. Мы должны готовиться к этому, – резюмировал советник.

Он подчеркнул, что хотя на сегодня размещения ударных группировок не происходит, это не означает, что это не может произойти в последующие недели или месяцы.