Путін та Лукашенко обговорювали “збирання земель”, а не наступ на Україну – Подоляк

Грудень, 19 в 19:10

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк проаналізував, про що російський та білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко намагались домовитись під час сьогоднішньої зустрічі у Мінську.

– Мені видається, що вони у Білорусі обговорюють не стільки “СВО”, не стільки чи буде Білорусь сухопутно долучатись до атаки по Україні, бо це суттєво погіршить юридичний статус Білорусі. Але ж ми говорили, що існує питання, чи буде Білорусь існувати як окрема держава, – підкреслив Подоляк в ефірі телемарафону 19 грудня.

Він нагадав, що 30 грудня цього року буде сторіччя заснування СРСР, до якого Путін може готувати певні процеси.

– РФ може взяти під контроль Білорусь і Путін вже зможе сказати, що почав збирати “землі слов’янські” чи “землі радянські” в єдиний пакет навіть юридично. Про це йде мова… А пан Лукашенко отримує дуже і дуже заохочувальні пропозиції – бути губернатором, або президентом, але все ж таки генерал-губернатором РФ, – зазначив радник.

Він уточнив, що вибір завжди є, навіть у такого суб’єкта, як Лукашенко, але за всі роки свого “президентства” він так і не побудував самостійний державний механізм.

Зараз дивляться

Адже Білорусь абсолютно чітко залежна від російської економіки, від російських ринків збуту, від грошей, кредитів, сировини.

– Це анклавчик, який має юридичну самостійність, але не має практично ніякої фінансової самостійності. Тож тут питання в тому, чи дотиснуть його особисто, – сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що Росія взяла під контроль Збройні Сили Республіки Білорусь – вони назвали це союзне угрупування; росіяни тотально контролюють силові органи РБ; тож маневра у пана Лукашенка практично не існує.

– Він може погодитись на ще більше зменшення своєї самостійності в обмін на гроші чи певні економічні преференції… Ми вважаємо, що будь-які сценарії, в тому числі вкрай негативні, треба аналізувати. Це те, про що і Залужний, і Рєзніков, і Буданов постійно говорять – що треба бути свідомими того, що будь-які сценарії можливі, в тому числі наступ з Білорусі. Ми маємо готуватись до цього, – резюмував радник.

Він підкреслив, що хоча на сьогодні розміщення ударних угруповань не відбувається, це не означає, що це не може відбутись в наступні тижні чи місяці.