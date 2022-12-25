Декабрь, 25 в 14:50

В Москве в возрасте 69 лет умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации, генерал армии Алексей Маслов.

Российские СМИ пишут, что Маслов умер в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко.

Там ссылаются на концерн Уралвагонзавод, где в последние годы жизни работал Маслов.

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Сообщается, что Алексей Маслов возглавлял Сухопутные войска Российской Федерации в 2004-2008 годах.

Позднее он был главным военным представителем России при НАТО, а в октябре 2011 года его уволили в запас с военной службы.

В последние годы работал специальным представителем Уралвагонзавода по военно-техническому сотрудничеству.