В Москве скончался эксглавком Сухопутных войск РФ
Фото: Pixabay
В Москве в возрасте 69 лет умер бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Российской Федерации, генерал армии Алексей Маслов.
Российские СМИ пишут, что Маслов умер в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко.
Там ссылаются на концерн Уралвагонзавод, где в последние годы жизни работал Маслов.
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Сообщается, что Алексей Маслов возглавлял Сухопутные войска Российской Федерации в 2004-2008 годах.
Позднее он был главным военным представителем России при НАТО, а в октябре 2011 года его уволили в запас с военной службы.
В последние годы работал специальным представителем Уралвагонзавода по военно-техническому сотрудничеству.