Грудень, 25 в 14:50

У Москві у віці 69 років помер колишній головнокомандувач Сухопутних військ Російської Федерації, генерал армії Олексій Маслов.

Російські ЗМІ пишуть, що Маслов помер у Головному військово-клінічному шпиталі імені Бурденка.

Там посилаються на концерн Уралвагонзавод, де в останні роки життя працював Маслов.

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Повідомляється, що Олексій Маслов очолював Сухопутні війська Російської Федерації у 2004-2008 роках.

Пізніше він був головним військовим представником Росії при НАТО, а у жовтні 2011 року його звільнили у запас з військової служби.

В останні роки він працював спеціальним представником Уралвагонзаводу з військово-технічного співробітництва.