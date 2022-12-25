У Москві помер ексголовком Сухопутних військ РФ
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У Москві у віці 69 років помер колишній головнокомандувач Сухопутних військ Російської Федерації, генерал армії Олексій Маслов.
Російські ЗМІ пишуть, що Маслов помер у Головному військово-клінічному шпиталі імені Бурденка.
Там посилаються на концерн Уралвагонзавод, де в останні роки життя працював Маслов.
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Повідомляється, що Олексій Маслов очолював Сухопутні війська Російської Федерації у 2004-2008 роках.
Пізніше він був головним військовим представником Росії при НАТО, а у жовтні 2011 року його звільнили у запас з військової служби.
В останні роки він працював спеціальним представником Уралвагонзаводу з військово-технічного співробітництва.