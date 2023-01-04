Январь, 04 в 19:54

Европейский Союз еще не подтверждает перенос саммита Украина — ЕС из Брюсселя в Киев, как это уже анонсировала украинская сторона.

Об этом со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза сообщает DW.

Как известно, встреча запланирована на 3 февраля. На ней должны присутствовать главы ЕК и Евросовета – Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель. Также туда собирается высшее украинское руководство.

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Напомним, фон дер Ляйен анонсировала визит в Киев во время телефонного звонка с Владимиром Зеленским.

Между тем, в Офисе президента по итогам разговора объявили о проведении саммита в Киеве.

Пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс ранее сообщал, что саммит Украина — ЕС должен пройти в Брюсселе и Владимир Зеленский уже получил свое приглашение.

Согласно соглашению об ассоциации, саммит Украина — ЕС – это ежегодное событие. Последний 23-й саммит прошел в Киеве в октябре 2021 года.

По плану, саммит 2022 года должен был состояться в декабре, по очереди он должен был проходить в Брюсселе. Предварительно звучали анонсы по поводу его проведения, однако в конце концов его решили отложить на начало 2023 года.