Січень, 04 в 19:54

Наразі Європейський Союз не підтверджує перенесення саміту Україна – ЄС із Брюсселя до Києва, як це вже анонсувала українська сторона.

Про це з посиланням на неназваного чиновника Євросоюзу повідомляє DW.

Як відомо, зустріч запланована на 3 лютого. На ній мають бути присутні голови ЄК та Євроради – Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель. Також туди збирається вище українське керівництво.

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Нагадаємо, фон дер Ляєн анонсувала візит до Києва під час телефонного дзвінка з Володимиром Зеленським.

Тим часом в Офісі президента за підсумками розмови оголосили проведення саміту в Києві.

Прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс раніше повідомляв, що саміт Україна – ЄС повинен відбутись в Брюсселі і Володимир Зеленський уже отримав своє запрошення.

Згідно з угодою про асоціацію, саміт Україна – ЄС – це щорічна подія. Останній 23-й саміт пройшов у Києві у жовтні 2021 року.

За планом, саміт 2022 року мав відбутись у грудні, за чергою він мав проходити у Брюсселі. Попередньо звучали анонси щодо його проведення, проте зрештою його вирішили відкласти на початок 2023 року.