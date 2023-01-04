Украина начнет большое контрнаступление весной – Буданов

Январь, 04 в 15:05

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью ABC News, что Украина планирует “серьезное” контрнаступление весной.

По его словам, боевые действия на линии фронта в марте будут “самыми жаркими”.

– Тогда (мы увидим больше, – Ред.) освобождений территорий и окончательное поражение Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине от Крыма до Донбасса, – отметил он.

Буданов поблагодарил всех иностранных союзников за всю помощь, которую они уже оказали и оказывают, и попросил их продолжать поддерживать Украину.

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– Я обещаю, что теперь это не займет много времени и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда пошел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир, – сказал Буданов, обращаясь к союзникам.

Глава ГУР ожидает, что США в ближайшее время отправят для ВСУ боевые бронированные машины Bradley.

– Мы их ждем. Очень ждем. Это значительно увеличит боеспособность наших подразделений, – подчеркнул он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники продлили контрнаступление на Донецком направлении.