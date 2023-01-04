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Факти / Світ

Росії залишилось недовго, її трансформація піде на користь світу – Буданов

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Кирило Буданов

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов вважає режим російського диктатора Володимира Путіна “посміховиськом”. За його словами, на РФ чекає трансформація.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю ABC News.

Начальник ГУР зазначив, що стосовно майбутнього Росії є кілька сценаріїв, проте не варто боятися її трансформації, оскільки це піде на користь усьому світу.

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Буданов додав, що режим Путіна — це “посміховисько для всіх”, а російські війська змушені лише захищатися на окупованих українських територіях, проте ненадовго.

– Росія більше не становить військової загрози світу, а розповіді про її потенціал — це лише вигадка, – підкреслив він.

Водночас Буданов заявив, що невирішеним питанням залишається ядерний арсенал РФ і неконтрольований режим, який змусить “весь світ усвідомити необхідність денуклеаризації Росії або, принаймні, міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом”.

– Терористична країна, яка замахується на всіх ядерною битою і вивергає погрози — це не той режим, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення, – підсумував керівник української розвідки.

Раніше Буданов анонсував великий контрнаступ України навесні.

Фото: ГУР

Джерело: ABC News
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