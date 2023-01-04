Росії залишилось недовго, її трансформація піде на користь світу – Буданов

Січень, 04 в 16:10

Начальник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов вважає режим російського диктатора Володимира Путіна “посміховиськом”. За його словами, на РФ чекає трансформація.

Про це Буданов сказав в інтерв’ю ABC News.

Начальник ГУР зазначив, що стосовно майбутнього Росії є кілька сценаріїв, проте не варто боятися її трансформації, оскільки це піде на користь усьому світу.

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Буданов додав, що режим Путіна — це “посміховисько для всіх”, а російські війська змушені лише захищатися на окупованих українських територіях, проте ненадовго.

– Росія більше не становить військової загрози світу, а розповіді про її потенціал — це лише вигадка, – підкреслив він.

Водночас Буданов заявив, що невирішеним питанням залишається ядерний арсенал РФ і неконтрольований режим, який змусить “весь світ усвідомити необхідність денуклеаризації Росії або, принаймні, міжнародного нагляду за її ядерним арсеналом”.

– Терористична країна, яка замахується на всіх ядерною битою і вивергає погрози — це не той режим, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення, – підсумував керівник української розвідки.

Раніше Буданов анонсував великий контрнаступ України навесні.

Фото: ГУР