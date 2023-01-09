Швеція: саміт Україна-ЄС відбудеться у Києві 3 лютого

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За словами постійного представника Швеції при Європейському Союзі Ларса Даніельссона, саміт Україна-ЄС відбудеться в Києві 3 лютого.

Таку інформацію він повідомив на зустрічі з журналістами у Брюсселі в понеділок, 9 січня, пише DW.

Він додав, що “Україна та воєнна агресія проти України домінуватиме над всім, що Швеція робитиме під час головування” в ЄС. Стокгольм планує сприяти “сильному бажанню” Києва наблизитися до членства в ЄС.

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Даніельссон повідомив, що Євросоюз вже багато зробив для підтримки України, “проте треба робити більше, щоб процес підтримки – гуманітарної, фінансової, військової – не припинявся”.

За його словами, Швеція буде займатись пошуком можливості для притягнення до відповідальності тих, хто здійснив в Україні воєнні злочини, а також для використання заморожених російських активів для відбудови української інфраструктури та економіки.

До цього прессекретар президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс зазначав, що саміт Україна-ЄС має відбутися в Брюсселі, і Володимир Зеленський вже отримав на нього запрошення.

Проте згодом стало відомо, що в ЄС ще немає рішення щодо того, де саме відбудеться саміт.

Місце проведення саміту на сайті Європейської ради досі не вказано.