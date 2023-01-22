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Латвия заявила, что не пустит в страну бегущих от мобилизации россиян

Бедрак Виктория, редактор ленты
Латвия заявила, что не пустит в страну бегущих от мобилизации россиян
Фото: Depositphotos

У Латвии есть план на случай, если РФ объявит очередную мобилизацию и тысячи людей будут пытаться пересечь границу. Рига не будет пускать российских беглецов.

Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис.

Он отметил, что на границе с РФ сейчас фиксируются лишь отдельные инциденты, но они находятся под контролем. В то же время ситуация сложная на границе с белорусами.

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– На белорусской границе очень редко бывает утро, когда в графе отчета о попытках незаконного пересечения границы стоит ноль. Пожалуй, так будет до тех пор, пока у власти остается режим Александра Лукашенко. Более того, нельзя сказать, что в это не вовлечена и Россия. Сейчас мы видим, что люди, пытающиеся пересечь границу, прилетают в Минск из Москвы, а затем их везут дальше к границе, — добавил министр.

Ранее в Минобороны Латвии заявили, что в ближайшее время Украина получит зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и дроны.

Источник: Delfi
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