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Факты / Україна

ЗРК Stinger, вертолеты и дроны: Латвия предоставит Украине новую партию военной помощи

Валентина Чорна, редактор ленты
міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце

В ближайшее время Латвия предоставит Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

Об этом сообщила министр обороны Инара Мурниеце. Она уверила, что правительство и общество Латвии продолжат поддерживать Украину в войне против России.

— В ближайшее время мы отправим в Украину новые партии военной поддержки — ЗРК Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. И в этом году Латвия продолжит обучение военнослужащих разных уровней Вооруженных сил Украины. В планах — увеличить интенсивность обучения и подготовить, по крайней мере, вдвое больше украинцев, чем в 2022 году, – сказала она.

Вчера, 17 января, Инара Мурниеце прибыла с визитом в Украину. Это ее первый визит в Киев после назначения на должность министра обороны.

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В ходе встречи с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым они обсудили эффективность уже оказанной Латвией поддержки и запланированные поставки военной помощи в ближайшее время.

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