Япония на грани неспособности функционировать как общество: премьер Кисида назвал причину

Январь, 23 в 20:15

Премьер-министр Японии заявил, что его страна находится на грани невозможности функционировать как общество из-за падения уровня рождаемости. По его словам, этот вопрос следует решить “сейчас или никогда”.

Япония столкнулась с демографической проблемой. За последние десятилетия ожидаемая продолжительность жизни возросла, и пожилых людей стало значительно больше, а количество обеспечивающих их работников наоборот уменьшается.

По подсчетам экспертов, в прошлом году в Японии родилось менее 800 тыс. детей. При этом население страны составляет 125 млн. К примеру, в 1970-х годах цифра рождаемости превышала 2 млн.

Сейчас смотрят — Япония стоит на грани того, сможем ли мы продолжать функционировать как общество, — заявил премьер-министр Фумио Кисида. Согласно данным Всемирного банка, Япония занимает второе место в мире по количеству людей в возрасте от 65 лет и старше. Их около 28% всего населения. Первое место занимает Монако. — Сосредоточение внимания на политике по отношению к детям и воспитание детей — это вопрос, который не может ждать и не откладывается, — добавил премьер. Он говорит, что в конце концов хочет, чтобы правительство удвоило свои расходы на программы, связанные с детьми. В апреле будет создано новое правительственное агентство, которое будет заниматься этим вопросом. Японское правительство уже пыталось продвигать подобные стратегии раньше, но безрезультатно. В 2020 году исследователи прогнозировали, что население Японии упадет с пика в 128 млн в 2017 году до менее 53 млн к концу века. Япония продолжает внедрять строгие иммиграционные законы, невзирая на некоторые смягчения, но эксперты теперь говорят, что правила следует еще больше упростить, чтобы помочь решить проблему старения общества. Падение рождаемости в стране обусловлено рядом факторов, в частности ростом стоимости жизни, большим количеством обучающихся и работающих женщин, а также большим доступом к контрацепции, что приводит к тому, что женщины решают отложить материнство, или вообще не рожать детей. Рождаемость идет на спад и в другой стране Азии. Все больше молодых китайцев не хотят иметь детей. На этой неделе власти Китая заявили, что страна вступила в эру негативного прироста населения. По данным Национального бюро статистики, население Поднебесной сократилось на 850 тыс. человек до 1,41 млрд в 2022 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter