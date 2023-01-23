Японія на межі нездатності функціонувати як суспільство: прем’єр Кісіда назвав причину

Січень, 23 в 20:15

Японія перебуває на межі нездатності функціонувати як суспільство через падіння народжуваності. Про це заявив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда. За його словами, це питання треба вирішити “зараз або ніколи”.

Японія зіткнулася з демографічною проблемою. За останні десятиліття очікувана тривалість життя японців зросла, і людей похилого віку стало значно більше, а кількість працівників, які їх утримують, навпаки зменшується.

За підрахунками експертів, торік в Японії народилося менш ніж 800 тис. дітей. При цьому населення країни становить 125 млн. До прикладу у 1970-х роках цифра народжуваності перевищувала 2 млн.

Зараз дивляться

— Японія стоїть на межі того, чи зможемо ми продовжувати функціонувати як суспільство, — заявив прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Згідно з даними Світового банку, Японія займає друге місце у світі за кількістю людей у віці від 65 років і старше. Їх близько 28% від усього населення. Перше посідає Монако.

— Зосередження уваги на політиці щодо дітей та виховання дітей — це питання, яке не може чекати та не відкладається, – додав прем’єр.

Він каже, що зрештою хоче, щоб уряд подвоїв свої витрати на програми, пов’язані з дітьми. У квітні буде створено нове урядове агентство, яке займатиметься цим питанням.

Японський уряд вже намагався просувати подібні стратегії раніше, але безрезультатно.

У 2020 році дослідники прогнозували, що населення Японії впаде з піку в 128 млн у 2017 році до менш ніж 53 млн до кінця століття.

Японія продовжує впроваджувати суворі імміграційні закони, попри деякі пом’якшення, але експерти тепер кажуть, що правила слід ще більше спростити, щоб допомогти вирішити проблему старіння суспільства.

Падіння народжуваності в країні зумовлене низкою факторів, зокрема зростанням вартості життя, більшою кількістю жінок, які навчаються та працюють, а також більшим доступом до контрацепції, що призводить до того, що жінки вирішують відкласти материнство, або взагалі не народжувати дітей.

Народжуваність йде на спад і в іншій країні Азії – Китаї. Все більше молодих китайців не хочуть мати дітей. Цього тижня влада Китаю заявила, що країна вступила в еру негативного приросту населення. За даними Національного бюро статистики, населення Піднебесної скоротилося на 850 тис. осіб до 1,41 млрд у 2022 році.