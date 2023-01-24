Німеччина поставить Україні основні бойові танки Leopard 2. Після тривалих вагань відповідне рішення ухвалив канцлер Олаф Шольц.

Йдеться як мінімум про одну роту Leopard 2A6, повідомляє німецьке видання Spiegel.

За даними ЗМІ, вже в середу, 25 січня, Федеральний уряд хоче надати дозвіл Польщі на відправку танків Leopard в Україну. Завтра відбудеться засідання Бундестагу.

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Опозиційні партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) та Християнсько-соціальний союз (ХСС) Німеччини вимагали проведення дебатів, стверджуючи, що вони хочуть “покласти край блокаді Leopard Федеральним урядом”.

Опозиційні партії наголошують на тому, що уряд Німеччини “має побоюватися втрати довіри своїх союзників”. Як повідомляють ЗМІ, дебати розпочнуться о 16:05 за київським часом у середу.

Сьогодні стало відомо, що Польща надіслала Німеччині офіційний запит щодо дозволу передати Україні бойові танки Leopard 2. У німецькому уряді заявили, що хочуть розглянути цю заявку максимально швидко.

Напередодні прем’єр Польщі Матеуш Моравецький зазначав, що дозвіл Берліна на передання Leopard 2 Україні має другорядне значення, оскільки Варшава може відправити ці танки у складі коаліції країн.