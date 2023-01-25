Пентагон увеличит производство артиллерийских снарядов на 500% — СМИ

Январь, 25 в 7:01

США планируют увеличить производство артиллерийских снарядов на 500% в течение двух лет.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на отчет американской армии.

Производство боеприпасов должно достичь уровня, которого не было со времен Корейской войны.

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По данным издания, производство 155-миллиметровых снарядов, необходимых Киеву, вырастет до 90 тысяч в месяц через два года.

Для этого США планируют расширить заводы и привлечь новых производителей. Такие усилия в отчете армии называют частью “агрессивнейшей модернизации за почти 40 лет” оборонно-промышленной базы США.