Новоизбранный президент Чехии Петр Павел планирует визит в Киев со словацкой коллегой
Петр Павел, победивший на выборах президента Чехии, намерен посетить Киев уже весной.
Об этом сообщает чешское издание CNN Prime News.
Новоизбранный президент подтвердил журналистам, что хочет посетить Украину. А также отметил, что он приедет вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
Идея совместной поездки появилась случайно, ведь они оба планировали совершить такой визит.
– Она сказала, что это было похоже на телепатию, что мы вроде бы обменялись мнениями, – добавил президент Чехии.
Также Павел отметил, что визит состоится перед саммитом Североатлантического Союза, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года.
28 января Петр Павел одержал победу на выборах президента в Чехии. В последнем туре он набрал 58,32%.
Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил Петра Павла с победой на выборах и поблагодарил его и чешский народ за неослабевшую поддержку. А также пригласил с визитом в Украину.
У Петра Павла интересная биография. По специальности он военнослужащий. С 2015 по 2018 годы занимал высшую военную должность в Североатлантическом союзе, возглавляя Военный комитет НАТО.
Политик не раз выступал за необходимость военной помощи Украине. Он также инициировал сбор средств для помощи украинским Вооруженным силам.
Источник: CNN Prima News