Новоизбранный президент Чехии Петр Павел планирует визит в Киев со словацкой коллегой

Январь, 29 в 18:36

Петр Павел, победивший на выборах президента Чехии, намерен посетить Киев уже весной.

Об этом сообщает чешское издание CNN Prime News.

Новоизбранный президент подтвердил журналистам, что хочет посетить Украину. А также отметил, что он приедет вместе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Сейчас смотрят

Идея совместной поездки появилась случайно, ведь они оба планировали совершить такой визит.

– Она сказала, что это было похоже на телепатию, что мы вроде бы обменялись мнениями, – добавил президент Чехии.

Также Павел отметил, что визит состоится перед саммитом Североатлантического Союза, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года.

28 января Петр Павел одержал победу на выборах президента в Чехии. В последнем туре он набрал 58,32%.

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил Петра Павла с победой на выборах и поблагодарил его и чешский народ за неослабевшую поддержку. А также пригласил с визитом в Украину.

У Петра Павла интересная биография. По специальности он военнослужащий. С 2015 по 2018 годы занимал высшую военную должность в Североатлантическом союзе, возглавляя Военный комитет НАТО.

Политик не раз выступал за необходимость военной помощи Украине. Он также инициировал сбор средств для помощи украинским Вооруженным силам.

Источник: CNN Prima News