Украина заслуживает стать членом Альянса после войны – новоизбранный президент Чехии Петр Павел
Избранный президент Чехии, экс-генерал НАТО Петр Павел заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, как только закончится война.
В своем первом после избрания интервью Павел сказал журналистам BBC, что Украина “морально и практически готова” стать членом Альянса после завершения войны, а ее армия будет самой опытной в Европе.
– Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран, – сказал Павел.
На уточняющий вопрос, относится ли это к членству в НАТО, новый лидер Чехии ответил утвердительно:
– Я считаю, они действительно этого заслуживают.
Однако Павел отметил, что завершение войны — в руках РФ.
– Нужно только одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится, – сказал он.