Украина заслуживает стать членом Альянса после войны – новоизбранный президент Чехии Петр Павел

Февраль, 01 в 10:45

Избранный президент Чехии, экс-генерал НАТО Петр Павел заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, как только закончится война.

В своем первом после избрания интервью Павел сказал журналистам BBC, что Украина “морально и практически готова” стать членом Альянса после завершения войны, а ее армия будет самой опытной в Европе.

– Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран, – сказал Павел.

На уточняющий вопрос, относится ли это к членству в НАТО, новый лидер Чехии ответил утвердительно:

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– Я считаю, они действительно этого заслуживают.

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Однако Павел отметил, что завершение войны — в руках РФ.