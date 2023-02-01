Україна заслуговує стати членом Альянсу після війни – новообраний президент Чехії Петр Павел

Лютий, 01 в 10:45

Обраний президент Чехії, ексгенерал НАТО Петр Павел заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО, тільки-но закінчиться війна.

У своєму першому після обрання інтерв’ю Павел сказав журналістам BBC, що Україна “морально і практично готова” стати членом Альянсу після завершення війни, а її армія буде найдосвідченішою в Європі.

– Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн, – сказав Павел.

На уточнювальне запитання, чи стосується це членства у НАТО, новий лідер Чехії відповів ствердно:

Зараз дивляться

– Я вважаю, вони справді цього заслуговують.

Читайте Новообраний президент Чехії Петр Павел планує візит до Києва зі словацькою колегою

Проте, Павел зазначив, що завершення війни – в руках РФ.

– Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться, – сказав він.

Нагадаємо, що напередодні у Чехії відбувся другий тур президентських виборів, в якому перемогу здобув Петр Павел. Він отримав понад 58% голосів виборців.