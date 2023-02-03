Лубинец встретился с турецким омбудсменом, чтобы обсудить детали возвращения украинцев из российского плена

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец встретился со своим турецким коллегой Шерефом Малкочем в Стамбуле. Они обсудили технические детали гуманитарных инициатив по освобождению украинцев из российского плена.

Об этом сообщает Дмитрий Лубинец в своем Telegram.

– Это будет точно непростая работа, и сегодня мы разбирали детали и техническую сторону. Проведен первый онлайн-раунд между тремя омбудсменами. Пришли к согласию, что мы будем его продолжать, и надеюсь, что благодаря усилиям Турции российская сторона будет вести себя максимально корректно и будет нацелена на получение результата от такого общения, – отметил Лубинец.

Шереф Малкоч сообщил, что российская сторона уже работает над списками украинских гражданских, которым более 70 лет и старше 65, имеющих хронические болезни.

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По его словам, Россия попросила время для работы с этими списками.

Ранее Лубинец сообщал, что с 2014 года в Россию было вывезено более 20 тыс. гражданских украинцев. А по данным онлайн-портала Дети войны, в Россию было вывезено около 14 350 детей, и это только те, информацию о которых Украина проверила.

В то же время омбудсмен допускает, что количество этих детей может составлять сотни тысяч.

Источник: Дмитрий Лубинец