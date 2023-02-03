Лубінець зустрівся з турецьким омбудсменом, щоб обговорити деталі повернення українців із російського полону

Лютий, 03 в 18:52

Омбудсмен України Дмитро Лубінець зустрівся зі своїм турецьким колегою Шерефом Малкочем у Стамбулі. Вони обговорили технічні деталі гуманітарних ініціатив з визволення українців із російського полону.

Про це повідомляє Дмитро Лубінець у своєму Тelegram.

– Це буде точно непроста робота, і сьогодні ми розбирали деталі і технічну сторону. Проведений перший онлайн-раунд між трьома омбудсменами. Ми погодилися, що будемо його продовжувати, і сподіваюся, що завдяки зусиллям Туреччини російська сторона поводитиметься максимально коректно та буде націлена на отримання результату від такого спілкування, – зазначив Лубінець.

Шереф Малкоч повідомив, що російська сторона вже працює над списками українських цивільних громадян, яким понад 70 років та старших за 65, які мають хронічні хвороби.

Зараз дивляться За його словами, Росія попросила час для роботи із цими списками. Раніше Лубінець повідомляв, що з 2014 року до Росії було вивезено понад 20 тис. цивільних українців. А за даними онлайн-порталу Діти війни, до Росії було вивезено близько 14 350 дітей, і це тільки ті, інформацію щодо яких Україна перевірила. Водночас омбудсмен допускає, що кількість цих дітей може складати сотні тисяч. Читайте Примусова депортація та катівні: Лубінець розповів про геноцид росіян стосовно українських дітей Джерело: Дмитро Лубінець

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