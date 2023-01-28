Січень, 27 в 22:01

На території Росії з 2014 року вивезено понад 20 тис. цивільних українців. Також Україні відомо про понад 14 тис. українських дітей, вивезених на територію держави-агресора.

Про це в інтерв’ю Радіо свобода розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, під час зустрічі з представницею Російської Федерації було обговорено, зокрема, тему цивільних громадян, яких було затримано Росією. Йдеться про понад 20 тис. цивільних осіб, яких Кремль утримує не лише з повномасштабного вторгнення, а з 2014 року.

Зараз дивляться – Перший список громадян України, які перебувають у полоні фактично, я передав Москальковій – близько 2 тис. громадян України. Цей список складають літні люди, старші 70-ти років і 65+, так би мовити, які, за нашими даними, важко хворіють, – пояснив омбудсмен. Йдеться про осіб, які або лежачі, або в них відсутня кінцівка, або вони мають дуже важкий медичний стан. – Отже, цей перший список я передав Москальковій. Це лише цивільні особи, – сказав він. Читайте РФ пообіцяла повернути в Україну депортованих дітей, яких хочуть забрати рідні – Лубінець Дмитро Лубінець додав, що за даними онлайн-порталу Діти війни до Росії було вивезено близько 14 350 дітей. Йдеться про дітей, інформацію щодо яких Україна перевірила. Водночас омбудсмен допускає, що кількість цих дітей може складати сотні тисяч. Український омбудсмен розповів, що Києву також стало відомо про 800 військовослужбовців ЗСУ, які знаходяться на території Росії. Ті українські захисники, які мають тяжкі поранення, будуть повертатись додому через механізм репатріації, а не через обмін, розповів омбудсмен. Додамо, що на початку 2023 року в Анкарі відбулась зустріч між омбудсменами України та РФ. Читайте 23 українці, яких вважали загиблими, перебувають у полоні РФ – Лубінець

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter