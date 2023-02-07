Февраль, 07 в 15:00

В Британии обнаружили почти 52 тыс. объектов недвижимости, которые принадлежат анонимным инвесторам, часть из которых – “близкие к Кремлю” лица.

Об этом сообщает AFP.

В издании отметили, что недвижимость нашли несмотря на законы, направленные на попытки остановить потоки “грязных” российских денег в Британию.

Сейчас смотрят В целом данную недвижимость оценили более чем в £6,7 млрд. Особенные подозрения вызвала элитная лондонская недвижимость, которая была приобретена на “подозрительные средства” через “секретные офшорные компании”. Из отчета участников антикоррупционной кампании Transparency International UK следует, что более пятой части (или £1,5 млрд) было вложено в недвижимость за счет подозрительных средств из России, в том числе – от лиц, подпадающих под санкции и близких к Кремлю. Отмечается, что в прошлом году Британия начала судебные предследования из-за российских денег, поступающих от подставных компаний из офшорных и непрозрачных структур собственности. Читайте РПЦ годами скупала недвижимость в Норвегии с видом на военные базы

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