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Факты / Світ

В Британии нашли до 52 тыс. объектов, частью которых анонимно владеют “близкие к Кремлю” лица

Анастасия Гевко, редактор ленты
Лондон, Британія
Фото: Unsplash

В Британии обнаружили почти 52 тыс. объектов недвижимости, которые принадлежат анонимным инвесторам, часть из которых – “близкие к Кремлю” лица. 

Об этом сообщает AFP.

В издании отметили, что недвижимость нашли несмотря на законы, направленные на попытки остановить потоки “грязных” российских денег в Британию. 

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В целом данную недвижимость оценили более чем в £6,7 млрд. Особенные подозрения вызвала элитная лондонская недвижимость, которая была приобретена на “подозрительные средства” через “секретные офшорные компании”.

Из отчета участников антикоррупционной кампании Transparency International UK следует, что более пятой части (или £1,5 млрд) было вложено в недвижимость за счет подозрительных средств из России, в том числе – от лиц, подпадающих под санкции и близких к Кремлю. 

Отмечается, что в прошлом году Британия начала судебные предследования из-за российских денег, поступающих от подставных компаний из офшорных и непрозрачных структур собственности. 

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Источник: AFP
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