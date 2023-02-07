В Британии нашли до 52 тыс. объектов, частью которых анонимно владеют “близкие к Кремлю” лица
В Британии обнаружили почти 52 тыс. объектов недвижимости, которые принадлежат анонимным инвесторам, часть из которых – “близкие к Кремлю” лица.
Об этом сообщает AFP.
В издании отметили, что недвижимость нашли несмотря на законы, направленные на попытки остановить потоки “грязных” российских денег в Британию.
В целом данную недвижимость оценили более чем в £6,7 млрд. Особенные подозрения вызвала элитная лондонская недвижимость, которая была приобретена на “подозрительные средства” через “секретные офшорные компании”.
Из отчета участников антикоррупционной кампании Transparency International UK следует, что более пятой части (или £1,5 млрд) было вложено в недвижимость за счет подозрительных средств из России, в том числе – от лиц, подпадающих под санкции и близких к Кремлю.
Отмечается, что в прошлом году Британия начала судебные предследования из-за российских денег, поступающих от подставных компаний из офшорных и непрозрачных структур собственности.