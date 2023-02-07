Лютий, 07 в 15:00

У Британії виявили майже 52 тис. об’єктів нерухомості, що належать анонімним інвесторам, частина з яких – “близькі до Кремля” особи.

Про це повідомляє AFP.

У виданні наголосили, що нерухомість знайшли незважаючи на закони, спрямовані на спроби зупинити потоки “брудних” російських грошей до Британії.

Зараз дивляться Загалом цю нерухомість оцінили більш ніж у £6,7 млрд. Особливі підозри викликала елітна лондонська нерухомість, яка була придбана на “підозрілі кошти” через “секретні офшорні компанії”. Зі звіту учасників антикорупційної кампанії Transparency International UK випливає, що понад п’яту частину (або £1,5 млрд) було вкладено в нерухомість за рахунок підозрілих коштів з Росії, зокрема – від осіб, які підпадають під санкції та близьких до Кремля. Зазначається, що минулого року Британія розпочала судові переслідування через російські гроші, які надходять від підставних компаній із офшорних та непрозорих структур власності. Читайте РПЦ роками скуповувала нерухомість у Норвегії з видом на військові бази

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