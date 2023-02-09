Украина получит от Литвы 36 зенитных пушек, способных бороться с Shahed
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал передачу Украине 36 зенитных пушек, которые помогут нам бороться, в том числе, с иранскими дронами Shahed.
Об этом Анушаускас сказал на брифинге с министром обороны Алексеем Резниковым в четверг, 9 февраля.
– Мы передаем 36 зенитных установок, которые помогут успешно бороться с дронами… Мы уже подготовили 15 инструкторов, и они уже вернулись в Украину, – рассказал Анушаускас.
Литовский министр не назвал системы, однако речь идет, вероятно, о шведских зенитных пушках L-70, которые Вильнюс анонсировал в последнем пакете помощи, не называя точное их количество.
Между тем, Резников отметил, что подготовка инструкторов, а не операторов – более практический подход, ведь по возвращении эти люди смогут передавать знания большему количеству военнослужащих внутри Украины.
Ранее сообщалось, что украинские защитники завершили двухнедельный курс подготовки в Литве. Они учились использовать L70.