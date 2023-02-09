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Факты / Світ

Украина получит от Литвы 36 зенитных пушек, способных бороться с Shahed

Анастасия Гевко, редактор ленты
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас анонсировал передачу Украине 36 зенитных пушек, которые помогут нам бороться, в том числе, с иранскими дронами Shahed.

Об этом Анушаускас сказал на брифинге с министром обороны Алексеем Резниковым в четверг, 9 февраля.

– Мы передаем 36 зенитных установок, которые помогут успешно бороться с дронами… Мы уже подготовили 15 инструкторов, и они уже вернулись в Украину, – рассказал Анушаускас.

Литовский министр не назвал системы, однако речь идет, вероятно, о шведских зенитных пушках L-70, которые Вильнюс анонсировал в последнем пакете помощи, не называя точное их количество.

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Между тем, Резников отметил, что подготовка инструкторов, а не операторов – более практический подход, ведь по возвращении эти люди смогут передавать знания большему количеству военнослужащих внутри Украины.

Ранее сообщалось, что украинские защитники завершили двухнедельный курс подготовки в Литве. Они учились использовать L70.

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