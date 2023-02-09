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Факти / Світ

Україна отримає від Литви 36 зенітних гармат, здатних боротись з Shahed

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
іранські Shahed
Фото: Depositphotos

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував передання Україні 36 зенітних гармат, які допоможуть нам боротись, зокрема, з іранськими дронами Shahed.

Про це Анушаускас сказав на брифінгу з міністром оборони Олексієм Резніковим у четвер, 9 лютого. 

– Ми передаємо 36 зенітних установок, які допоможуть успішно боротися з дронами… Ми  підготували 15 інструкторів, вони вже повернулися в Україну, – розповів Анушаускас.

Литовський міністр не назвав системи, проте йдеться, вірогідно, про шведські зенітні гармати L-70, які Вільнюс анонсував в останньому пакеті допомоги, не називаючи точну їхню кількість. 

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Тим часом Резніков зауважив, що підготовка інструкторів, а не операторів – більш практичний підхід, адже після повернення ці люди зможуть передавати знання більшій кількості військовослужбовців всередині України. 

Раніше повідомлялось, що українські захисники завершили двотижневий курс підготовки у Литві. Вони навчались використовувати L70.

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