Январь, 05 в 9:36

Российская армия все больше полагается на иранские дроны для обстрелов критической инфраструктуры Украины. В общем Тегеран намерен передать России 1750 беспилотников Shahed.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

По словам американских экспертов, РФ исчерпает 1750 иранских беспилотников к маю 2023 года, если россияне будут запускать их по Украине с той же скоростью, что и в период с сентября по декабрь 2022 года.

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По словам представителя Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Вадима Скибицкого, оккупационная армия уже использовала около 660 беспилотников иранского производства Shahed-131 и -136.

Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что дроны-камикадзе Shahed сложнее засечь на радарах, поэтому россияне их чаще используют.

По словам Скибицкого, оккупанты используют именно массивные рои беспилотников Shahed, так как малое количество дронов — от 5 до 10 — не принесло бы для них желаемого результата.

РФ продолжает стремиться к дальнейшему сотрудничеству с Тегераном, чтобы получать еще больше высокоточных систем вооружений для войны в Украине.

Ранее издание The New York Times написало в статье, что Украине приходится сбивать дешевые иранские дроны дорогими ракетами. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что ВСУ и дальше будут так делать, потому что последствия от атак дронов — это изуродованная инфраструктура и человеческие жизни.