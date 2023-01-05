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Факты / Україна

Аналитики ISW рассказали, как быстро Россия использует дроны Shahed

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Аналитики ISW рассказали, как быстро Россия использует дроны Shahed
Фото: УНИАН

Российская армия все больше полагается на иранские дроны для обстрелов критической инфраструктуры Украины. В общем Тегеран намерен передать России 1750 беспилотников Shahed.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ISW.

По словам американских экспертов, РФ исчерпает 1750 иранских беспилотников к маю 2023 года, если россияне будут запускать их по Украине с той же скоростью, что и в период с сентября по декабрь 2022 года.

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По словам представителя Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Вадима Скибицкого, оккупационная армия уже использовала около 660 беспилотников иранского производства Shahed-131 и -136.

Спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что дроны-камикадзе Shahed сложнее засечь на радарах, поэтому россияне их чаще используют.

По словам Скибицкого, оккупанты используют именно массивные рои беспилотников Shahed, так как малое количество дронов — от 5 до 10 — не принесло бы для них желаемого результата.

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РФ продолжает стремиться к дальнейшему сотрудничеству с Тегераном, чтобы получать еще больше высокоточных систем вооружений для войны в Украине.

Ранее издание The New York Times написало в статье, что Украине приходится сбивать дешевые иранские дроны дорогими ракетами. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что ВСУ и дальше будут так делать, потому что последствия от атак дронов — это изуродованная инфраструктура и человеческие жизни.

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