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ЕС введет 10-й пакет санкций в ближайшие дни, в него войдут пропагандисты РФ – фон дер Ляйен

Анастасия Гевко, редактор ленты
Урсула фон дер Ляєн
Фото: Depositphotos

Евросоюз введет новый, десятый пакет санкций против России уже в ближайшие дни. В него, в том числе, войдут российские пропагандисты. 

Об этом в четверг, 9 февраля, заявила на пресс-конференции в Брюсселе президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. 

– Справедливый мир также подразумевает ответственность. Россия должна заплатить за причиненные разрушения и за кровь, которую она пролила. В последующие дни мы предложим десятый пакет санкций, – сказала фон дер Ляйен. 

Она отметила, что в первую очередь ЕС применит санкции к ряду политических и военных лидеров, но также и обратит внимание на просьбу президента Владимира Зеленского об ограничениях против путинских пропагандистов. 

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– Потому что их ложь отравляет общественное пространство в России и за границей. Вы на этом настаивали, мы вас услышали, – резюмировала президент Еврокомиссии.

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